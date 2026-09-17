ضبط 4 طلاب استخدموا ألعاب نارية لدخول أحد المراكز التجارية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن محاولة بعض الصبية دخول أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة عنوة، رغم منع الأمن الإدارى لهم مستخدمين ألعاب نارية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، 4 طلاب مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الشروق والتجمع الأول" بالقاهرة، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم قرروا أنهم بتاريخ 3 سبتمبر الجارى وحال توجههم للمركز التجارى المشار إليه فوجئوا بمنع الأمن الإدارى لهم من الدخول وغلق البوابات، نظراً لعدم تواجد أسرهم معهم وإزدحام المركز التجارى مما دفعهم لمحاولة فتح البوابة بالقوة وإلقاء ألعاب نارية على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.