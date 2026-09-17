الأوقاف تفتتح 21 مسجدا غدا.. 220 مسجدا دخلت الخدمة منذ يوليو بتكلفة تقترب من 29 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 06:33 مساءً -

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها لإعمار بيوت الله وتطوير المساجد بمختلف المحافظات، حيث أعلنت افتتاح 21 مسجدا غدا الجمعة 18 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة والتطوير.

وتتوزع المساجد الجديدة والمطورة بين 3 مساجد تم إنشاؤها وبناؤها بالكامل، و10 مساجد خضعت لأعمال الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى 8 مساجد جرى تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2026 وحتى الآن وصل إلى 220 مسجدا، من بينها 150 مسجدا شهدت أعمال إنشاء جديد أو إحلال وتجديد، و70 مسجدا خضعت للصيانة والتطوير.

وتأتي محافظة مطروح ضمن المحافظات التي تشهد افتتاحات جديدة غدا، حيث جرى إنشاء وبناء مسجد فاطمة الزهراء بعزبة الشيخ عطيوه بمدينة مرسى مطروح، إلى جانب مسجد هلال بن جهام بن عبد العزيز الكواري بمنطقة السوق بمدينة الضبعة، فضلا عن إحلال وتجديد مسجد الحاج فرج بمنطقة المطار بمدينة مرسى مطروح.

وفي الجيزة، تشمل الافتتاحات مسجد حسني المليجي بقرية عرب بني صالح بمركز أطفيح بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بينما تشهد القاهرة صيانة وتطوير مسجد الرحمة بمنطقة مساكن مظلوم بحي الشرابية.

كما تشمل الافتتاحات مساجد في سوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد وبني سويف والمنوفية والفيوم والغربية والأقصر والشرقية والدقهلية، ضمن خطة تمتد إلى عدد من المحافظات لتطوير ورفع كفاءة بيوت الله.

ففي سوهاج، تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بقرية الغريزات التابعة لمركز المراغة، بينما شهدت أسيوط إحلال وتجديد مسجد عمار البحري بقرية المندرة قبلي بمركز منفلوط، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد ابن سيناء بمدينة أسيوط.

وفي المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو العمران بقرية بهدال بمركز المنيا، بينما شهد الوادي الجديد إحلال وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة بمركز الخارجة.

وشملت الأعمال في بني سويف إحلال وتجديد مسجد العوانسة بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وإنشاء وبناء مسجد الرحمن بقرية صفط العرفا بأبسوج في مركز الفشن، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية الشقر بمركز الفشن.

وفي المنوفية، جرى إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة تيمور بمركز شبين الكوم، بينما شهدت الفيوم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بعزبة عبد الرحمن أبو السعود بمركز الفيوم، ومسجد السبعمائة بقرية العزيزية بمركز طامية.

كما تضمنت الافتتاحات صيانة وتطوير المسجد الجديد بقرية كفر عطية بمركز قطور، ومسجد الفتح أبو رمان بقرية كنيسة دمشيت بمركز طنطا في الغربية، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد آل حزين ببندر إسنا في الأقصر، ومسجد الفتح بقرية شنبارة بمدينة القنايات في الشرقية، ومسجد فجر الإسلام بعزبة فؤاد مسعد بقرية حمادة في مركز دكرنس بالدقهلية.

وكشفت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14899 مسجدا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارا و961 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن أعمال التطوير تستهدف توفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله من الجوانب المادية والروحية والفكرية، مع استمرار أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة ورفع كفاءة المساجد.