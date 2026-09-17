الخارجية تعلن حركة ترقيات جديدة لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 05:25 مساءً -

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، صدور قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، حيث تقرر تعيين كل من السفراء الوارد ذكرهم، سفيرًا من الفئة الممتازة وهم محمد كريم فايز شريف، رانيه محمود محمد السيد، نميرة نبيل محمد المهدي نجم، محمد يحيى محمد نجم، إيهاب محمد عبد السيد حسن، أحمد سامي محمد محمود الأنصاري، علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وليد أحمد عبد الفتاح حجاج، سيف الله ياسر عبد المسيح شبل، خالد محمود عبد العليم غنمي، عمرو كمال الدين بركات الشربيني، محمد عمر حسان محمد، هالة يوسف أحمد رجب، محمود مصطفى محمود علي، زينب محمد عصام الدين القناوي، خالد محمد سامي الأبيض.

وبحسب القرار، تقرر تعيين كل من السفراء الوارد ذكرهم سفيرا من الفئة الممتازة وهم طارق محمد حسين دحروج، مى طه محمد خليل، أسامة محمد الهادى رضوان، محمد مصطفى كمال عرفى، الدسوقى محمود يوسف محمود، محمد صفوت رمضان عطا، هيثم محمود جلال أحمد، محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى.

ووفقا للقرار، يعين في وظيفة سفير كل من الوزراء المفوضين وهم عمرو أحمد محمد الرشيدى، تميم هانى عبد المنعم خلاف، محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد، تامر محمد الحفنى محمود، باسم يحيى حسن قاسم، ناجى نبيل بشارة غابه، عمرو محمد يوسف السيد، ضياء الدين عيسوى عبد الرحيم حماد، وليد فهمى على الفقى، رشا حمدى أحمد حسين، شريف محمد عبد اللطيف الجمال، نادر سعد عبد النبى عبيده، أحمد محمد عبد الحميد طايع، وليد عثمان كرم الدين على، أحمد محمد فريد أحمد مرسى، محمد حسن رفعت على حسين، طارق محمد السعيد يوسف، تامر فتحى عبد السلام حماد، ريم زينهم عنتر زهران، محمد مصطفى قطب الجمال، مياده عصام عبد الرحمن محمد، هيثم محمد صفى الدين محمد، عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح، ساتى سريانه حبيب سريانه، محمد شحات محمد حسين الحلوانى.

حركة ترقيات وزارة الخارجية 2026

وبحسب نص القرار، يعين تعيين الوزراء المفوضين الآتي ذكرهم في وظيفة سفير وهم يمنى عبد الفتاح محمد عثمان، مروى فؤاد محمد محمد نادر، نبيل زكى مرقس، إيمان سامى فتح الله ياقوت، كامل محمد محمود الأباصيرى، محمد محمد محمد محمد محمود، محمد صلاح حسن قشطه، داليا محمد عاطف أحمد السيد، أحمد سلامه محمد الهمشرى، محمد السيد السيد عرفه، أحمد يوسف عباس بيومى، لمياء رشيد عالى محمود حسن، مراد محمد يسرى عبد العزيز مراد، باسم سعيد عبده عبد الهادى، شريف عبد العزيز بدير حسين، رشا زهير ثابت شهاب الدين، حنان عبد العزيز السعيد شاهين، هانى عبد الرحمن خضر محمد، محمد زكريا حسين الغزاوى، أحمد سلامة السيد محمد سليمان، إنجى شريف عبد الحميد السمنودى، عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين، أحمد أحمد محمود أبو موسى، منى محمد عبد الوهاب عرفه، مروه إبراهيم محمد يوسف حجازى.

ووفقا للقرار، يعين في وظيفة وزير مفوض كل من المستشارين أميرة فتحى محمد عيسى شاهين، تغاريد أنور السيد الجويلى، يسرا عباده أبو شبانة عباده سرحان، محمد ممدوح عبد الحميد أحمد، أسامة محمد أحمد السيد، مروة عبد الرحيم عبد الخالق شوقى، أحمد رأفت السعيد، شيرين محمد عيسى أحمد السعيد، هيثم عبد الهادى السيد الشحات، رامى على محمود المبيض، محمد إبراهيم متولى مصطفى نعيم، محمد عبد الله سمير برهان، كريم محمد حجازى محمد، محمد كمال على أحمد الحمصانى، أحمد صبحى على السيد سليمان، محمد عاطف فريد الحسينى، هشام محمد السعيد أحمد، رانيا أحمد إبراهيم حميد، شريف على شحاته إسماعيل عيسى، مها عبد الرحمن محمد عبد السلام، مروه محمد جمال عبد اللطيف شعير، محمد مصطفى الهادى عبد المجيد مسعد، أحمد عبد الفتاح صالح على شريف، أبوبكر محمود سامى محمد عبدالعزيز، شيم حامد عبد الحميد الجرف، مريم محمد فاضل يعقوب.

الحركة الكاملة لترقيات وزارة الخارجية 2026

ويعين في وظيفة وزير مفوض كل من المستشارين مروة عبد العال محمود عبد العال، تامر محمد توفيق محمد، إبراهيم سعيد عبد الرحيم إبراهيم، أسامة محمود شكرى محجوب، محمود محمد محمود العشماوى، أحمد عبد العزيز أحمد محمد، أمجد أحمد رزق محمد، نوران حلمى أحمد أبو الوفا، منيرة عباس رشدى العمارى، عمر إبراهيم عارف محمد عارف، حسام عبد الله نور الدين على كمال الدين، شريف رأفت رشدى يوسف، طارق أحمد محفوظ أحمد محفوظ محمد، نيفين محمد عيسى أحمد السعيد عيسى، فاطمة الزهراء حسن عبد العزيز عبد القوى، عمرو محمد يسرى محمد مرسى، شيماء نبيل أمين درويش، نورا عبد الهادى عبد المنعم محمد، ياسمين محمد منير عمر التونسى، مها رشيد عالى محمود بركه، محمد رمضان محمود رمضان.

وبحسب القرار، يعين في وظيفة مستشار كل من السكرتيرين الأوائل عمر حازم عهدى خيرت، نور سيد عبد المقصود مصطفى، عمرو عز الدين فهمى محمود، إيهاب محمد محمود محمد عرفان، كريم عصام صالح عواد، كريم عبد العزيز عبد الحميد السيد، خالد مرسى إسماعيل عطا الله، هايدى طه العربي عبد الباسط حسونه، مينا نشأت باسيلى عبد الملك، مصطفى محروس محمد عبد المعبود، أمين شعبان أمين عبد النبى، أحمد محمد فريد منيب، عمرو طه الشاذلى على، إيمان بالله محمد نبيل غورى، حسام محمد بشارى على، محمد مصطفى علوى محمد سيف، مؤمن محمد رجب محمد الشهاوى، أحمد أبو زيد محمد هلال شعيب، سارة محمود محمد عطية، عمر سيد أبو زيد عمر، عمر حامد أحمد شكرى، عمرو عبد الوهاب محى الدين أبو أحمد، هانى عبد المنعم عبد الرازق التلباني، هايدى بشير فخرى بدير فرج، يحيى محمد سعيد عبد الحميد، تامر عادل ربيع غيث، شيرين جلال عبد الله معوض، ريم محمود عبد العزيز الدهشان، أميرة محمد محمود يسرى القرماني، أميرة السيد لبيب خفاجه، محمد حسن إبراهيم عبد، محمد أحمد محمد كاسب، مهنا رزق عطية رزق، زياد خالد أشرف محرم بسيم، هيثم دياب بسيونى أحمد، نانسى عادل عزيز دوس، كريم سامى أحمد البدوى، محمد مصطفى على على صباح، نسرين محمود يوسف عز الدين الشقنقيرى، شريف بدراوى محمد محمد البدراوى، أحمد محمود أحمد رشدى محمود، محمد فوزى محمد محمد العريان، محمد عبد المنعم محمد، مجدى عزيز طوبيا عزيز، منة الله محمد عادل محمد محمود سليمة.

حركة ترقيات وزارة الخارجية

ووفقا للقرار، يعين في وظيفة سكرتير أول كل من السكرتيرين الثواني وهم ماهيتاب عبد الحميد ناصر محمد حمزاوى، أحمد عصام سيد محمد شديد، نهى محمد سعيد عبد العزيز باشا، خالد عصام محمد مختار زاهر، محمد صلاح الدين عبد الفتاح العلقامى، أحمد سامح جابر خليل، سارة محمود محمد محمود، محمد شحاته سيد كامل، محمد أحمد الصغير عيده، وائل عبد المنعم محمد محمد، أحمد رأفت عبد الرحيم إبراهيم حنفى، أحمد توفيق محمد الهادى عليان، هند مهيار محمد أحمد، أسماء سمير محمد السيد أحمد، كريم محمد عادل حسن العسال، أحمد نبيل محمد شاش، إبراهيم ممدوح السيد السيد فودة، أحمد طارق مصطفى إبراهيم، مصطفى محمد ضياء الدين السيد محمد، محمد عثمان عبد الحليم حسن فرج، شهاب علاء الدين على على مكي، ريم محمد نجيب زكي شعلان، إيناس صلاح الدين سليمان حسن، إيناس طه عباس عطية داوود، محمود محمد رضا عبد الوهاب السيد، أحمد سمير مسعد الحمامي، على أحمد إبراهيم علي، سارة عمر محمد مختار القاضي.

حركة ترقيات وزارة الخارجية 2026

ووفقا للقرار، يعين في وظيفة سكرتير ثان كل من السكرتيرين الثوالث وهم أبو بكر محمود أحمد عبد الرحيم، محمد عبده حسن أحمد.

ويعين في وظيفة سكرتير ثالث كل من الملحقين وهم ليانا أحمد محمد أبو الخير، علي إبراهيم حسن على عشماوى، تقى ضياء محمود زكى، إسلام إبراهيم حسين حسن فاروصه، باسل جمال محمد اللوزى، ميران محمد عبد الحميد إبراهيم طه، يوسف مهاب نصر مصطفى مهدی، بسنت محمد السيد أحمد إبراهيم، أحمد محمود صابر عبود محمد، رنا سيد فؤاد محمد علي القنارى، دينا إيهاب عبد الباسط عبد ربه عطا، مريم عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، ليلى عمرو محمد جلال محمد جمعة، بيشوى عاطف عبد المسيح صادق، كريم عمر الفاروق حسن محمد حسن، يارا سامر أحمد سعيد، مريم إبراهيم إسماعيل محمد، شاديه هانى صادق بيومى، رينا أشرف محمد مصطفى بدوى، عمر حسام الدين عمر أبو بكر، عمر السيد السيد الزيات، آية طارق محمد سعيد، محمد مصطفى أحمد هاشم عبد الفتاح، أحمد طارق أحمد الملا، مروان سعد محمد أحمد إبراهيم، ندى أيمن غريب زكى، يوسف صلاح الدين غريب بيومى، منى أدهم محمد،

ياسمين السيد على المرسى البنا، محمود خالد توفيق هاشم، آية محمد رضا حسن حسنى فريد، فاطمة الزهراء أحمد محمد النور، مريم أبو الهنا أحمد أمين، بسنت حاتم عمر حسين أمين عبد الله، مى طارق محمد اليماني، هايدى صلاح سالم السيد سالم، أحمد هانى محمد زين عبد الرازق.