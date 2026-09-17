حدث فجر اليوم .. عبوات تستهدف متجرًا ومحلًا في مدينة فرانكفورت الألمانية والشرطة توقف شخصًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية فجر الخميس موجة جديدة من الانفجارات، بعدما انفجرت عبوتان أمام منشأتين تجاريتين في موقعين مختلفين بالمدينة، ما تسبب في أضرار مادية، بينما باشرت الشرطة عمليات تمشيط وتحقيق واسعة لكشف ملابسات الحادثين وتحديد المسؤولين عنهما.

https://www.hessenschau.de/panorama/erneute-explosionen-in-frankfurt---laeden-auf-berger-strasse-und-zeil-beschaedigt-v5,explosionen-frankfurt-100.html

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الانفجارين وقعا في نحو الساعة 4:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، واستهدفا متجرًا في شارع بيرغر بمنطقة نورد إند، إلى جانب منشأة تجارية في شارع تسايل، أحد أبرز شوارع التسوق في وسط فرانكفورت. وأفادت الشرطة بعدم تسجيل إصابات جراء الانفجارين.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية حجم الأضرار التي لحقت بواجهات المباني، فيما تحركت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقعي الانفجارين لفحص المكان وجمع الأدلة.

أضرار واسعة في موقع الانفجار

ووفقًا لتقرير شبكة هيسنشاو الألمانية، وقع الانفجار الأول أمام مقهى في شارع بيرغر بمنطقة نورد إند، وكان قويًا إلى درجة تسببه في أضرار بمحال مجاورة وسيارة كانت متوقفة بالقرب من الموقع، إضافة إلى تحطم عدد من النوافذ.

أما الانفجار الثاني، فوقع في منطقة شارع تسايل بوسط المدينة، وألحق أضرارًا بمدخل المنشأة المستهدفة، فيما واصلت الشرطة عمليات تأمين المكان وفحص آثار الانفجار.

وأفادت تقارير ألمانية بأن الشرطة تمكنت، في محيط أحد موقعي الانفجار، من توقيف شخص بعد وقت قصير من وقوع الحادث، إلا أن السلطات لم تعلن أن الموقوف مشتبه به في تنفيذ الانفجارات، ولا تزال ملابسات توقيفه وعلاقته المحتملة بالواقعة قيد التحقيق.

سلسلة انفجارات متكررة

وتأتي انفجارات الخميس في ظل سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها فرانكفورت ومدينة أوفنباخ القريبة خلال الأيام الماضية.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع انفجار في مبنى سكني بمنطقة بوكنهايم في فرانكفورت، بينما شهدت المدينة في وقت سابق انفجارًا أمام كشك في منطقة زاكسنهاوزن، كما وقع انفجار آخر في أوفنباخ، وأسفرت تلك الحوادث عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وفي حادثة زاكسنهاوزن، أعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف مشتبه به يبلغ من العمر 15 عامًا بالقرب من موقع الانفجار، وذكرت أنه أُحيل إلى قاضي التحقيق.

كما أعلنت شرطة أوفنباخ أنها تحقق في انفجار وقع أمام منشأة تجارية، مشيرة إلى وجود مؤشرات على أن الواقعة كانت متعمدة، فيما لم تكشف التحقيقات في ذلك الوقت عن هوية منفذي الحادث أو دوافعهم.

العنف تحت المجهر

وتعيد الانفجارات الأخيرة إلى الواجهة ظاهرة أوسع تحقق فيها الشرطة الألمانية في منطقة الراين-ماين، حيث وقعت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الانفجارات وعمليات إحراق متعمدة استهدفت منشآت ومحال تجارية.

ووفقًا لـ«هيسنشاو»، تربط السلطات الألمانية عددًا من هذه الوقائع المحتملة بالجريمة المنظمة وما يعرف باسم **«العنف كخدمة»**، وهو نمط يتم فيه تجنيد مراهقين وشباب لتنفيذ اعتداءات مقابل المال أو بتكليف من جهات أخرى. لكن الشرطة لم تؤكد حتى الآن أن انفجارات فجر الخميس مرتبطة بهذا النمط، كما لم تعلن عن دافع محدد للحادثين

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيقات في وقائع متعددة بمنطقة الراين-ماين، شملت فرانكفورت وأوفنباخ ومدنًا أخرى، وسط محاولات للكشف عن وجود روابط بين بعض الحوادث.

تحقيقات لكشف المسؤولين

وتواصل الشرطة الألمانية جمع الأدلة من موقعي الانفجارين، بينما يعمل المحققون على تحديد طبيعة العبوات المستخدمة، وكيفية تنفيذ الهجومين، وما إذا كان هناك رابط بينهما وبين الانفجارات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات عن دافع رسمي للانفجارات الجديدة، كما لم تكشف عن هوية أي مشتبه به على خلفية الحادثين.

وتؤكد التطورات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، في انتظار نتائج فحص الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة وشهادات السكان والعاملين في المنطقة، خصوصًا أن الانفجارين وقعا في وقت مبكر من الصباح وأثارا حالة من الاستنفار الأمني في أجزاء من المدينة.

