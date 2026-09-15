ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (107166) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد (1163) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (42) حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (492) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وكذا تم فحص عدد (205) سائقين، وتبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالي (7) أحكام، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.