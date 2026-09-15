التحفظ على (87) ألف لتر سولار.. «الأنصاري» يتابع الحملات التموينية والبيطرية لضبط الأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، للتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالسلع المدعمة وضبط المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط منشأة غير مرخصة تضم غرفة تبريد لتجميع مخلفات وهياكل الدواجن والدهون والجلود غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على نحو (7) أطنان من المضبوطات وغلق المنشأة وتشميعها، إلى جانب ضبط (3) أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، و(105) بطاقات تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط نقطة لتفريغ السولار تعمل دون مستندات تثبت مصدر الكميات، والتحفظ على (87) ألف لتر سولار، بالإضافة إلى تحرير محضرين لمستودعين لأسطوانات البوتاجاز لقيامهما بالغلق خلال أوقات العمل الرسمية.

كما أسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير (68) مخالفة تنوعت بين نقص أوزان الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والتصرف في الدقيق البلدي المدعم والغلق دون إذن.

وفي مجال الرقابة البيطرية، أسفرت حملات مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الماضي عن ضبط (30) طنًا من هياكل ومفروم الدواجن والمقطعات والمصنعات الفاسدة، إلى جانب رؤوس ماشية وأرجل وكوارع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير (12) محضر مخالفة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز وأماكن تداول المنتجات الغذائية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن جانبه، أكد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.