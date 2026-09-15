وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «تويا تكنولوجي» وIntel

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:37 مساءً -

تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «تويا تكنولوجي» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة Intel، وذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، بحضور السيدة Gisselle Ruizy lanza، المدير العام لشركة Intel لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و المهندس طه خليفة المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في إنتل ، وعدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

وقّع مذكرة التفاهم المهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة «تويا تكنولوجي»، والسيد طه محمد خليفة، مدير عام شركة Intel لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مذكرة التفاهم تستهدف دعم جهود الوزارة في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال التدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات الفنية، إلى جانب بحث فرص تطبيق وتجميع عدد من الحلول التكنولوجية محليًا، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار «جمبلاط» إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على توسيع نطاق التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وتحويل أوجه التعاون إلى مسارات عملية تسهم في تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة، بما يدعم خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن مجالات التعاون تتضمن تنمية المهارات وبناء القدرات، وتوفير محتوى تدريبي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برنامج تدريب المدربين (TOT)، إلى جانب تبادل الخبرات والدعم الفني والاستشاري المرتبط بالبرامج التدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في المجالات المختلفة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل كذلك بحث فرص التجميع المحلي لحلول الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI) وأجهزة الحاسب الشخصي، بما يدعم توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة المنتجات التكنولوجية التي يمكن تصنيعها وتجميعها محليًا، وتعظيم القيمة المضافة والاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية.

ومن جانبها، أعربت السيدة Gisselle Ruizylanza عن تطلع شركة Intel إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات التدريب ونقل المعرفة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنفيذ مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم.

وأضاف المهندس طه خليفة أن التعاون يستهدف دعم تنمية المهارات والتطبيق العملي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث فرص توطين وتجميع بعض الحلول التكنولوجية محليًا، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات والإمكانات المتاحة في مصر.

جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي امتدادًا للقاء الذي عقده وزير الدولة للإنتاج الحربي مع ممثلي شركة Intel خلال شهر يوليو الماضي، والذي تناول بحث عدد من مجالات التعاون، من بينها تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الصناعية، ومراكز البيانات والخوادم، وتقنيات الشبكات والاتصالات الرقمية (Ethernet)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI)، والكاميرات الذكية ووحدات AI Box، وذلك في إطار بحث فرص التعاون ونقل المعرفة وتعميق التصنيع المحلي في المجالات التكنولوجية ذات الصلة