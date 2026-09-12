النائب علي مهران: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تعكس ثقل مصر الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 03:33 مساءً -

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس»، التي تستضيفها الهند تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، تعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية وثقلها السياسي والاقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال مهران إن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك برؤية متوازنة تستهدف تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن اللقاءات التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة مع قادة وزعماء الدول المشاركة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بشأن التحديات التي تواجه الدول النامية.

وأضاف أن عضوية مصر في تجمع «بريكس» تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، كما تسهم في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأشار مهران إلى أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها شريكًا مهمًا داخل تجمع «بريكس»، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي والاستراتيجي الفريد، وقناة السويس، والبنية التحتية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فضلًا عن كون مصر بوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وشدد على أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص مصر على دعم نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة، وتعزيز صوت الدول النامية والاقتصادات الناشئة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة وتنمية أكثر شمولًا واستدامة.

واختتم النائب الدكتور علي مهران بالتأكيد على أن تحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخارجية واللقاءات التي يعقدها خلال قمة «بريكس» تعزز مكانة مصر كدولة محورية وفاعلة، وتؤكد قدرة القيادة السياسية على بناء شراكات متنوعة ومتوازنة