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الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى ويشيد بعمق الروابط التاريخية بين البلدين

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الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى ويشيد بعمق الروابط التاريخية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص.

 

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة الرئيس القبرصي إلى مصر، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدًا أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم بينهما، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والنقل. كما شدّد الرئيس على محورية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في إطار آلية التعاون المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة تطوير هذا التعاون في مختلف القطاعات محل الاهتمام.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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