وزيرة الإسكان: إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2026، موضحةً أنه سيتم إجراء القرعات العلنية غدًا الثلاثاء الموافق 8/9/2026، وبعد غدٍ الأربعاء الموافق 9/9/2026، وفقًا للجدول المقرر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، وتقنين الأوضاع القانونية لحائزي تلك الأراضي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في دمج المناطق المضافة ضمن المخطط العمراني للمدن الجديدة، واستكمال أعمال التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، بما يعزز الاستفادة من تلك الأراضي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (50)، يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2026، لتسكين المواطنين بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 276 م² – 350 م² – 400 م² – 500 م²).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (51)، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 276 م²).

وأشار المهندس محمود مراد إلى أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 9/9/2026 إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (52)، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (350 م² – 400 م² – 450 م² – 500 م²).

كما سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (53)، لنطاق المنطقتين، والخاصة بالمساحات الكبيرة التي تزيد على 750 م² وحتى 4200 م².

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه سيتم كذلك إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (54)، يوم الأربعاء الموافق 9/9/2026، لاستكمال إجراءات تسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنطاق جمعية العدلية سابقًا.

وأكد رئيس الجهاز أن الراغبين في حضور القرعات من العملاء يتعين عليهم التواجد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لكل قرعة، لتسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تمهيدًا لبدء إجراء القرعة العلنية، مع السماح بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية.

وأشار المهندس محمود مراد إلى إمكانية متابعة جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقرعات، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.