إدانات عربية وإسلامية لمخططات تهجير الفلسطينيين.. 8 دول ترفض اقتلاع سكان غزة من أرضهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم.

وأكد الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وشددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من خطورة تحويل الدعوات إلى التهجير القسري من مجرد تصريحات إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الوزراء إلى أن مثل هذه التحركات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما تهدد بتقويض فرص الاستقرار في المنطقة، مؤكدين ضرورة الالتزام بالمسار السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع وإرساء سلام عادل ودائم.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

وجددوا التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما جددوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدين رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.