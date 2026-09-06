ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب (7) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت ما يقرب من (7) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.