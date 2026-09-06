ضبط (8) أشخاص لاستغلال (14) طفلًا في التسول بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (3) رجال و(5) سيدات، لـ(4) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضُبط المتهمون وبصحبتهم (14) طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.