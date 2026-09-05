آليات تقديم التظلمات لتشغيل بطاقات التموين المتوقفة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - في ظل الشكاوى الواردة من المواطنين بسبب إيقاف البطاقات التموينية الخاصة بهم تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح باب التظلمات أمام كل من تم استبعاده من منظومة دعم بطاقات التموين ويرى انه مستحق للدعم.

كيفية تقديم تظلم لبطاقات التموين المتوقفة

وكشفت الوزارة آليات التقدم بتظلم لبطاقات التموين المتوقفة وعلى صاحب البطاقة التموينية ، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

أسباب إيقاف بطاقات التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجهت جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.