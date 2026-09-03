الرئيس السيسي: البحر الأحمر مسؤولية دوله المشاطئة.. ونرفض عسكرة الممرات البحرية أو تدويلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 03:37 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للأمن القومي المصري. مشددا على أن مسؤولية الحفاظ على أمنه واستقراره تقع بشكل أساسي على عاتق الدول المشاطئة له.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار البحر الأحمر أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية بما يحافظ على حركة التجارة ويصون المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وعدد من المسؤولين المصريين والإيطاليين.

وتناول اللقاء تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية. حيث استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية مصر تجاه التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية والجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب تاياني عن تقدير بلاده للجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار الإقليمي. مؤكدا حرص إيطاليا على مواصلة التشاور السياسي مع مصر ودعم المسارات السلمية للتعامل مع الأزمات الإقليمية بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. واتفقا على أهمية استمرار التنسيق لدعم أمن واستقرار المنطقة مع احترام سيادة دولها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتطرقت المباحثات إلى العلاقات المصرية الإيطالية وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة لدفع التعاون بين البلدين إلى مستويات أوسع.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تعميق الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. إلى جانب استمرار التنسيق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء نقل تاياني تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما تسلم الجانب الإيطالي خطابا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ميلوني يتضمن تهنئتها بمناسبة كون حكومتها الأطول عمرا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية إلى زيارة مصر لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.