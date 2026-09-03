ضياء رشوان يوجه بتعزيز التواصل الإعلامي.. معلومات دقيقة وسريعة لتوضيح أداء الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 03:37 مساءً -

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أهمية تعزيز التواصل بين المستشارين والمتحدثين الإعلاميين في الوزارات ومختلف وسائل الإعلام والصحافة المصرية بما يضمن وصول المعلومات والبيانات اللازمة إلى الرأي العام في التوقيت المناسب.

جاء ذلك خلال استعراضه أمام اجتماع الحكومة الأسبوعي نتائج الاجتماع الذي عقده مع المستشارين والمتحدثين الإعلاميين للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة سبل تطوير أدائهم وتعزيز قدرتهم على التواصل مع وسائل الإعلام.

وشدد الاجتماع على ضرورة استجابة المتحدثين والمستشارين الإعلاميين لطلبات الصحف ووسائل الإعلام في الوقت المناسب وتوفير المعلومات والبيانات بالقدر الكافي بما يساعد على توضيح أداء الحكومة والإجابة عن التساؤلات التي يطرحها الرأي العام.

وأوضح رشوان أن الارتقاء بأداء المتحدثين والمستشارين الإعلاميين يرتبط بشكل مباشر بإتاحة الوزراء المعلومات الدقيقة من داخل وزاراتهم لهم. مؤكدا أن توفير البيانات الصحيحة يمثل أساسا لتحقيق تواصل فعال ومستمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن تطوير منظومة التواصل الإعلامي يستهدف دعم قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم المعلومات للرأي العام بصورة واضحة ودقيقة وفي التوقيت المناسب.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام بما يسهم في تقديم صورة أكثر وضوحا عن أداء مؤسسات الدولة والتعامل مع القضايا والتساؤلات المطروحة أمام المواطنين.