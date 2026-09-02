مدبولي يحسم ملف مستشفيات كليات الطب الخاصة.. تدريب الطلاب بدائل للجامعات غير المكتملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:33 مساءً -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية المخصصة لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب مطالبة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي يتيح للطلاب الحصول على التدريب العملي اللازم ويهيئ البيئة المناسبة لإعداد خريجين يمتلكون مستوى ملائما من الكفاءة الطبية.

وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في استكمال المقومات المطلوبة للمنظومة التعليمية والطبية داخل الجامعات الخاصة التي تقدم برامج دراسية في الطب.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سبق طرح بدائل أمام الجامعات التي لم تنته من إنشاء مستشفياتها التعليمية. ويأتي في مقدمة هذه البدائل التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإبرام بروتوكول تعاون يتضمن تطوير ورفع كفاءة أحد المستشفيات التابعة للوزارة وإدارته وفق إطار تنظيمي يسمح باستخدامه كمستشفى تعليمي وتدريبي لطلاب الجامعة.

وأشار مدبولي إلى أن الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ستكون وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة بما يضمن توفير التدريب العملي المطلوب للطلاب دون التأثير على جودة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الوزراء أن وجود المستشفى التعليمي والتدريبي يعد عنصرا أساسيا في منظومة دراسة الطب. وكشف أن المتابعة أظهرت عدم استكمال عدد من الجامعات الخاصة للمستشفيات المطلوبة وهو ما يستلزم التعامل مع الجامعات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد على ضرورة ضمان عدم انعكاس عدم استكمال المستشفيات على جودة الدراسة أو مستوى التدريب الطبي الذي يحصل عليه الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار ترحيب وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجامعات الخاصة في هذا الملف. وأوضح استعداد الوزارة للتنسيق معها وتوفير فرص تدريب لطلاب كليات الطب وفقا للضوابط المنظمة لحين انتهاء الجامعات من إنشاء وتجهيز مستشفياتها الخاصة.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة عرضا حول موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية في الجامعات الخاصة. وأوضح أنه يجري حصر الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب ومراجعة موقف كل جامعة من حيث مدى استيفائها لمتطلبات المستشفى التعليمي والتدريبي والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعداد دراسة متكاملة بشأن الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب تتضمن الإجراءات والآليات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط المقررة.

كما تتضمن الدراسة تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الجامعات المخالفة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات المحددة. وأكد استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن هذا الملف في عدد من المحافظات.

وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من حصر جميع الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي والتدريبي الخاص بها.

كما وجه بإلزام الجامعات بسرعة استكمال مستشفياتها وفقا للجداول الزمنية المحددة مع توفير بديل للجامعات التي لم تنته من إنشاء مستشفياتها من خلال سرعة التنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي لإبرام بروتوكولات تعاون تسمح بتدريب الطلاب داخل المستشفيات التابعة للجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التدريب وكفاءة العملية التعليمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجامعات التي لا تلتزم بالاشتراطات المقررة.