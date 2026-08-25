وزارة الشباب والرياضة تتابع واقعة مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 05:29 مساءً - تابعت وزارة الشباب والرياضة بشكل عاجل واقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.

وقامت الوزارة بالتواصل الفوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة وتم التوجيه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ورفع تقرير تفصيلي بكافة الملابسات والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال اللاعب، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أنه تم التوجيه لجميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه جميع اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية بشأن سفرهم وحتي عودتهم إلى أرض الوطن، بما في ذلك الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها ، كما تضمن قرار سفر البعثة التزام بإعادة جميع أفراد البعثة إلى أرض الوطن عقب انتهاء المنافسات، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسفر البعثات الرياضية. علما بأن ولي أمر اللاعب زياد حجاج قد قام بالتوقيع على إقرار بتحمل مسؤولية عوده اللاعب إلى مصر قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا .

وفي هذا الإطار، وجهت الوزارة بضرورة موافاتها بكافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.

وتشدد وزارة الشباب والرياضة على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية شرف ومسؤولية، وأنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق اللاعبين واتخاذ الإجراءات وفقًا للقانون.