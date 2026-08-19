التعليم: طلاب الابتدائية ينطبق عليهم درجات أعمال السنة والامتحانات والتقييمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 11:33 مساءً - أصدر محمد عبد اللطيف القرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييمات للمرحلة الابتدائية للصفوف من الاول الابتدائي للصف السادس الابتدائي.

وأكدت الوزارة على أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه الطالب في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، على النحو المبين بالتالي:

- امتحان نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة.

- الواجب المنزلي: 5 درجات

- كراسة الحصة: 5 درجات

- التقييم الأسبوعي: 10 درجات

- الاختبار الشهري: 15 درجة

- المواظبة والسلوك: 5 درجات

- مجموع الدرجات: 100 درجة

وأوضح القرار الوزاري، تنقسم الاختبارات في الفصل الدراسي الواحد إلى ثلاثة، على النحو التالي:

- اختبار شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (15) درجة.

- اختبار شهري ثانٍ: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول، وحتى نهاية الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (15) درجة.

تحتسب درجات الواجب المنزلي، وكراسة الحصة، والتقييم الأسبوعي، والاختبار الشهري، وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية كل فصل دراسي.

وأضاف، تخصص لعقد كل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم، وفق مواعيد الاختبارات المقررة بالخريطة الزمنية، وامتحان نهاية الفصل الدراسي، يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً.

وبالنسبة التقييمات الأسبوعية، هي إحدى الأدوات التربوية التي تهدف إلى متابعة مستوى التلاميذ، بصورة مستمرة، والوقوف على نواتج التعلم الحقيقية أولاً بأول، وتعتمد على قياس الأداء التراكمي للتلميذ بصورة مستمرة، وتُنمي مهارات التفكير، والفهم، والتطبيق، من خلال كتب التقييمات المعتمدة من الوزارة، والتي يتوافر بها نماذج متنوعة من الأسئلة، والتدريبات المتدرجة التي تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، المرتبطة بنواتج التعلم، بواقع (10 درجات).