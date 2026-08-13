الداخلية تنفي شائعات سقوط مصعد بمول تجاري: انفجار أسطوانة هيليوم وراء الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 11:13 مساءً - نفى مصدر أمني ما تداولته بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي من شائعات ادعت سقوط مصعد بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس بالقاهرة

مؤكداً أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة وأن التلفيات والوفيات نتجت مباشرة عن قوة الموجة الانفجارية لأسطوانة الهيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضى بالمول.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين ، كذا نشوب حريق محدود بداخل المحل (قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه)، وحدوث تلفيات بواجهة بعض المحال المجاوره له .

وتتابع الأجهزة المعنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على الملابسات الفنية للحادث.