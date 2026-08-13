وزير الخارجية: فرص واعدة للاستثمارات التركية فى قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 09:29 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة فى مصر وتركيا، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره التركى، أن الجانبين شددا على أهمية تشجيع تنظيم المنتديات الاقتصادية والمعارض المتخصصة وتبادل الوفود التجارية، بما يوفر فرصًا أكبر لبناء شراكات متكاملة ومستدامة بين مجتمعى الأعمال المصرى والتركى.

عبد العاطى: حوافز وفرص واعدة أمام الاستثمارات التركية فى مصر

وقال الدكتور بدر عبد العاطى، إن المباحثات، التى جرت بحضور ممثلى الجهات الوطنية فى البلدين، أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاستثمارى، حيث استعرض الجانب المصرى ما توفره الدولة من حوافز استثمارية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار والفرص التى تتيحها المشروعات القومية الكبرى.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى فى مقدمة الفرص الاستثمارية الواعدة، باعتبارها مركزًا إقليميًا متكاملًا للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، وبوابة رئيسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

اتفاق على تعزيز الصناعة والتصنيع المشترك

وأضاف وزير الخارجية، أن المباحثات تناولت فرص تطوير التعاون فى مجالات الصناعة والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى الاتفاق على آليات مؤسسية لتنسيق التعاون بين الجهات المعنية فى البلدين، بما يسهم فى بناء سلاسل قيمة مضافة وسلاسل إمداد متكاملة.

وأوضح أن الجانبين يستهدفان تشجيع الاستثمارات فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفى مقدمتها الصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية

وأشار عبد العاطى إلى أن المباحثات شملت أيضًا تعزيز التعاون فى مجالات التدريب الفنى ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الصناعية الحديثة فى مصر وتركيا.

وأكد أن هذه المجالات تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات عملية.

تعزيز التعاون فى البترول والتعدين والنقل واللوجستيات

وأوضح وزير الخارجية، أن الجانبين بحثا كذلك تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يدعم الترابط الإقليمى.

وأكد أهمية البناء على ما تحقق من تعاون فى قطاعى البترول والتعدين، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالتعاون فى مجال النقل واللوجستيات وتعزيز الربط بين البلدين.