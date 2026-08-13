أمين جامعة الدول العربية يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات الأوضاع بغزة وليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 09:29 مساءً - التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وتركيا.

فهمي: إنهاء الاحتلال أساس لتحقيق السلام

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن فهمي أكد خلال اللقاء موقف جامعة الدول العربية الثابت الرافض للسياسات والممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد الأمين العام على ضرورة وقف الاعتداءات والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة يظلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تنسيق عربي إسلامي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التنسيق العربي الإسلامي لتعظيم الضغط الدولي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إليه.

وأكد الجانبان ضرورة أن يفضي المسار الجاري إلى انسحاب كامل، وفتح أفق سياسي حقيقي يستند إلى حل الدولتين ويقود إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

فيدان يستعرض تطورات الوضع في ليبيا

واستمع الأمين العام إلى تقدير وزير الخارجية التركي للوضع في ليبيا، في ضوء زيارته إلى طرابلس وبنغازي التي اختتمها الأربعاء.

وأكد فهمي في هذا السياق موقف جامعة الدول العربية الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام.

دعم مسار ليبي-ليبي وصولًا إلى الانتخابات

وشدد الأمين العام على أهمية الدفع نحو مسار سياسي ليبي-ليبي، بدعم من الجهود الأممية، بما يفضي إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تنهي حالة الانقسام.

وأكد أهمية أن يقود هذا المسار إلى إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار ليبيا ويحفظ وحدتها وسيادتها.