مصرع شخص وإصابة 7 نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم فى التجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 09:29 مساءً - لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حريق اندلع داخل مطعم بإحدى المولات فى منطقة التجمع ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، وعلى الفور تمت السيطرة عليه ونقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مطعم فى التجمع، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية السيطرة على الحريق، وتبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.