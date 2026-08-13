استشهاد مدير شرطة غزة العقيد جمال أبو كميل فى غارة إسرائيلية استهدفت مركبته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن استشهاد مدير شرطة محافظة غزة، العقيد جمال محمود أبو كميل (43 عاماً)، إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن الاستهداف تم عبر قصف جوي مباشر طال المركبة التي كان يستقلها العقيد أبو كميل أثناء مرورها على شارع الرشيد الساحلي، جنوب غربي مدينة غزة.