كشف ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن قيام صانعة محتوى بالتعدي على إحدى السيدات ونجلتها بالضرب بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 06:29 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى صانعات المحتوى بالتعدي على إحدى السيدات ونجلتها بالضرب في منطقة المقطم بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 أغسطس الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المقطم بلاغًا من إحدى السيدات، وبرفقتها نجلتها البالغة من العمر 8 سنوات، وتبين إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة، حيث اتهمت ربة منزل ونجلاتها الأربع، من بينهن صانعة محتوى، بالتعدي عليهما بالضرب، على خلفية خلافات بسبب لهو الأطفال.

وفي وقت لاحق، أبلغت السيدة بأن المشكو في حقهن، عقب علمهن بتحرير محضر ضدهن، عاودن التعدي عليها وتهديدها ونجلتها بإلحاق الأذى بهما، لإجبارها على التنازل عن الشكوى.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام المشكو في حقهن بتجميع قطع من الحجارة والزجاجات الفارغة، تمهيدًا للتعدي على المبلغة ونجلتها.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى محل البلاغ، حيث بادر المشكو في حقهن ووالدهن بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة بجرح في فروة الرأس.

كما تعمد المتهمون إحداث تلفيات بالشقة محل سكنهم، وأصابوا أنفسهم، فيما قامت صانعة المحتوى بتصوير مقاطع فيديو وبثها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب القوات، وهو ما تبين عدم صحته، في محاولة لعرقلة جهود الأجهزة الأمنية في ضبطهم.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المشكو في حقهم، وتبين أن ربة المنزل سبق اتهامها في قضية «بلطجة»، بينما سبق اتهام زوجها في قضية «سرقة والاتجار في المواد المخدرة».

كما تم ضبط والد المتهمات، وبحوزته كمية من مخدر «البودر»، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.