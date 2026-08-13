الصحة: تدريب 48 مسؤولاً للموارد البشرية بمديرية صحة القاهرة ضمن خطة الوزارة للتطوير المؤسسي وبناء القدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 05:13 مساءً - أطلقت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «تنمية المهارات الفنية والإدارية لمسؤولي الموارد البشرية» الذي تنظمه الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، وذلك بقاعة التدريب بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن البرنامج استهدف تدريب 48 مسؤولاً للموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لتنمية معارفهم ومهاراتهم الفنية والإدارية وتعزيز كفاءاتهم في إدارة عمليات الموارد البشرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تطبيق أحدث الممارسات في هذا المجال اتساقاً مع توجهات الدولة نحو التطوير المؤسسي والتحول الإداري.

ومن جانبها، أشارت السيدة منال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة إدارة تنمية المواهب لبناء قدرات العاملين بمنظومة الموارد البشرية، حيث تستهدف المرحلة المقبلة تنفيذ البرنامج للعاملين بوحدات الموارد البشرية بالإدارات الصحية والمنشآت التابعة لها بما يسهم في توحيد المفاهيم والممارسات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز تطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية على مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية.

وقالت الدكتورة هدير سويدان مدير عام إدارة وتنمية المواهب إن البرنامج يتضمن محاور علمية وعملية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين تشمل حوكمة الموارد البشرية وأهم مبادئها وآليات تطبيقها ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الأداء وإدارة المخاطر ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب سياسات وإجراءات الموارد البشرية في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، معتمداً على أساليب تدريب تفاعلية تجمع بين المحاضرات العلمية ودراسات الحالة وورش العمل والأنشطة التطبيقية بما يضمن تنمية المهارات العملية للمشاركين وتعزيز قدرتهم على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئة العمل.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تطوير قدرات العاملين بإدارات الموارد البشرية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.