محافظة الإسماعيلية تلغي مهرجان المانجو وتخصص عوائده لأسر ضحايا حادث الدواويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 04:21 مساءً -

قررت محافظة الإسماعيلية إلغاء فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو هذا العام، تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الدواويس، وما خلفه الحادث من حالة من الحزن والألم بين أبناء المحافظة.

وأكدت المحافظة أن العوائد التي كان مقررًا تحقيقها من إقامة المهرجان سيتم تخصيصها لصالح أسر الضحايا، دعمًا ومساندة لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها الأسر عقب الحادث.

وتقدمت محافظة الإسماعيلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

كما دعت المحافظة الله أن يحفظ أبناء الوطن من كل سوء، وأن يجنبهم شر الحوادث والمكاره.

وفي محافظة الشرقية، خيّم الحزن على عدد من القرى والمراكز، بعد تشييع 18 من أبنائها الذين لقوا مصرعهم في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية، وسط حالة من الحزن والأسى ودعوات بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم.

وشيّع أهالي قريتي الملاك وبحر البقر جثامين عدد من ضحايا الحادث، عقب وصولها إلى مسقط رأسهم، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة ودفنهم.

وشهدت مراسم التشييع حضورًا كبيرًا من أهالي الضحايا وأسرهم وأصدقائهم، الذين حرصوا على وداع ذويهم في مشهد مؤثر.

وبحسب البيانات الواردة، أسفر الحادث عن وفاة 12 عاملًا من أبناء قرية الملاك التابعة لمركز أبوحماد، إلى جانب 6 آخرين من منطقة بحر البقر التابعة لمركز الحسينية.

وتلقت أسر الضحايا نبأ الحادث وسط حالة من الحزن والانهيار، بعدما خرج ذووهم بحثًا عن مصدر رزق والعودة إلى أسرهم، إلا أن الحادث أنهى حياتهم وأعادهم إلى ذويهم جثامين.