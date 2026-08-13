مفتى الجمهورية يجرى قسطرة وتركيب دعامة.. ويخضع لفترة نقاهة بأوامر الأطباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 04:21 مساءً -

أجرى فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، عملية قسطرة وتركيب دعامة، بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد شعوره بالتعب خلال الفترة الماضية، حيث نصحه الأطباء بإجراء القسطرة للاطمئنان على حالته الصحية.

ويخضع مفتى الجمهورية حاليًا لفترة نقاهة حددها له الأطباء، على أن يستعيد كامل عافيته خلال الفترة المقبلة، وفقًا للتوجيهات الطبية.

وكان الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد قد عُين مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 12 أغسطس 2024، وفقًا للقرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أغسطس 2024.

وجاء قرار تعيينه بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويأتي خضوع مفتى الجمهورية لفترة النقاهة في إطار التزامه بالتوجيهات الطبية، عقب إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، على أن يعود إلى ممارسة مهامه بعد استقرار حالته الصحية واستكمال فترة التعافي.