وزيرا العدل والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول لتبسيط إجراءات المستثمرين ورقمنة الخدمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 02:13 مساءً - شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال التكامل والربط الإلكتروني الكامل بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشكل فوري لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري.

كما يشمل البروتوكول التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا، وصولًا إلى تقديم خدمات تسهم في اختصار زمن إجراءات التأسيس ورفع كفاءة التشغيل وفقًا لقوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، لافتًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل مقومًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح مكتب جديد لخدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، ليصبح إجمالي مكاتب التوثيق بمراكز خدمات المستثمرين (18) مكتبًا في (16) محافظة.