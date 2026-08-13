العثور على طفلة متغيبة بالمنيا بعد تداول استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 02:13 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب طفلة عقب خروجها من منزلها بمحافظة المنيا.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (10) من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بلاغًا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتغيب نجلته، طالبة تبلغ من العمر (13 عامًا)، عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ (9) من الشهر الجاري.

وأوضح والد الطفلة أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية في حينه لانشغاله في البحث عنها، وفي اليوم التالي حضر إلى المركز وبرفقته نجلته، وقرر أنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربها بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ التعهد اللازم على والدها بحسن رعايتها.