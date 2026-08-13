وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» للمياه والصرف بعدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاءت المتابعة من خلال نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، بهدف دفع معدلات الإنجاز، وسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ وإدخالها الخدمة للاستفادة منها في خدمة المواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروعات، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مكونات المشروعات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة للمبادرة ويدعم أهدافها في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري.

وفي محافظة بني سويف، استعرضت الوزيرة نتائج جولة المهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضمنت تفقد محطة معالجة دنديل بطاقة 40/80 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة رفع الحمام وشبكاتها، ومحطة معالجة أبو صير بطاقة 30/15 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة رفع أشمنت وشبكاتها، ومحطة معالجة طنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألف متر مكعب يوميا، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ.

كما شملت المتابعة مشروعات الصرف الصحي بمحافظة دمياط، حيث تفقد مسؤولو الهيئة محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يوميا، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب يوميا، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب يوميا، مع توجيه بسرعة دفع معدلات العمل وتذليل العقبات.

وفي محافظة المنيا، تضمنت الجولات الميدانية عددا من مشروعات محطات رفع الصرف الصحي، بينها محطات قرى منشأة نيازي وأبو بشت وطنبدي الرئيسية وأبا البلد الفرعية والشيخ زياد بمركز مغاغة، إلى جانب محطات الرحمانية والناصرية وبني حرام الرئيسية والفرعية بمركز ديرمواس.

وشهدت محافظة أسيوط أيضا متابعة مجموعة من مشروعات الصرف الصحي، شملت محطات رفع العوامر الفرعية والرئيسية، وبني زيد والأكراد الرئيسية والفرعية، وباقور الفرعية والرئيسية، إلى جانب مشروع صرف صحي عرب الطاولة بمركز الفتح، ومحطات معالجة دشلوط وعواجا، ومحطات رفع نجع خضر والنهاية وصنبو الرئيسية بمركز ديروط.

كما تمت متابعة أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 20/40 ألف متر مكعب يوميا، والتي تخدم 17 قرية بمركز صدفا، إلى جانب محطة معالجة صرف صحي عرب الكابلات بطاقة 20/40 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة 14 قرية بمركز الفتح.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل محورا رئيسيا في جهود تطوير الريف المصري، مشددة على ضرورة تحقيق التكامل بين شبكات ومحطات المرافق وباقي عناصر البنية الأساسية، بما يضمن كفاءة تشغيل المشروعات بعد دخولها الخدمة ويحافظ على الاستثمارات المنفذة ويضمن استدامة الخدمات وتحقيق مردود تنموي مباشر على أهالي القرى المستهدفة.