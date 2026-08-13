موعد بدء الدراسة 2026-2027.. 6 سبتمبر للمدارس الدولية و12 لباقي المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027 في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر المقبل، بينما تنطلق الدراسة في مدارس العربي واللغات والخاصة والرسمية والرسمية للغات واليابانية والقوميات يوم 12 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

وتشهد المدارس انتظام الطلاب بصورة تدريجية خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بحيث يتم توزيع حضور الطلاب على الأيام وفقا للصفوف الدراسية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، لبدء الدراسة في المدارس قبل الجامعات بأسبوع، في إطار تنظيم مواعيد العام الدراسي الجديد.

وتستمر الدراسة للعام الدراسي الجديد حتى 24 يونيو 2027، بإجمالي 183 يوما دراسيا، بواقع 93 يوما خلال الفصل الدراسي الأول و90 يوما خلال الفصل الدراسي الثاني، بإجمالي 39 أسبوعا دراسيا.