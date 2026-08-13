الرئيس السيسي يوافق على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثمانية النامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 11:13 صباحاً -

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 24 لسنة 2026، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى «اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية».

وجاءت الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وفقا لما تضمنه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز أطر التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال توفير ترتيبات تفضيلية للتبادل التجاري، بما يدعم زيادة حركة التجارة والاستفادة من الفرص المتاحة بين الدول النامية المشاركة في الاتفاقية.