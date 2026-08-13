غدا.. وزير الخارجية التركى هاكان فيدان يزور مصر يومي 13 و14 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمصر يومي 13 و14 أغسطس 2026، وسيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضحت أن فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي سيترأسان الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية.

وأضافت أن مباحثات فيدان ستتناول العلاقات التركية المصرية، والتعاون في الطاقة والتجارة والاستثمار والصناعة الدفاعية، وسبل رفع حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار.

ولفتت إلى أن فيدان سيبحث مع المسؤولين المصريين تطورات غزة وسوريا وليبيا والسودان، والاستقرار في شرق المتوسط، إذ تهيمن التطورات بالمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي، على زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إلى مصر.

شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز التنسيق السياسي

وتشير تفاصيل الزيارة إلى أنها ستدفع العلاقات بين البلدين نحو شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز التنسيق السياسي إلى آفاق أوسع.

الملفات الإقليمية المشتركة

وسيلتقي فيدان نظيره المصري بمدينة العلمين شمال البلاد، للبحث في التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الإيرانية - الأميركية، والأوضاع الليبية، والصراع في السودان، وكذلك تطورات قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام تركية رسمية.