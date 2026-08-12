الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود خارج حضانات السيارات بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 07:49 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق محدود شب صباح اليوم في كمية من الهش والبوص بمحيط حضانة السيارات بمنطقة مرغم، دون امتداد النيران إلى داخل الحضانة.

وأفاد شهود عيان بأن ما تم تداوله بشأن اندلاع الحريق داخل حضانة السيارات غير صحيح، مؤكدين أن النيران نشبت في كمية من الهش والبوص الموجودة بجوار الحضانة، وأن الحريق كان خارج نطاق الحضانة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.