طقس الخميس: انخفاض طفيف واستمرار الأجواء شديدة الحرارة والمحسوسة 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:57 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 13 أغسطس 2026، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة كما يلي:

​درجات الحرارة المتوقعة:

​القاهرة الكبرى: العظمى 37، المحسوسة 39

​الوجه البحري: العظمى 36، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 37

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43

​حالة الطقس:

​يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​الظاهرات الجوية المتوقعة:

​فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق.

​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد (بنسبة حدوث 10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.