إدارة المزايا تنجز حزمة من الأعمال التأمينية والمعاشية خلال يوليو ٢٠٢٦م

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:05 مساءً - برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واصلت الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م، جهودها في إنجاز الأعمال التأمينية والمعاشية للعاملين بالوزارة والموفدين، ومتابعة الاشتراكات والمديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستكمال الملفات والإجراءات ذات الصلة.

وأنجزت إدارة المزايا خلال الشهر ١٠ ملفات معاش، و١٢ ملفًّا للتغطية التأمينية، و٦ ملفات إيفاد، إلى جانب استكمال الإجراءات التأمينية الشهرية لـ٣ موفدين ومعارين إلى جهات خارجية، كما حدَّثت حصر الموفدين وتدرج مرتباتهم بالديوان العام والمديريات، بإجمالي متوسط يبلغ نحو ٥٠ موفدًا.

وفي مجال متابعة الاشتراكات والمديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تابعت الإدارة إجراءات السداد لدى الجهات المدينة.

كما أنجزت الإدارة خلال الشهر ١٠ ملفات إنهاء خدمة، و٥ إجازات خاصة، و٤ استمارات مدة سابقة، إلى جانب استكمال عدد من الإجراءات التأمينية والمالية المرتبطة بالعاملين والموفدين.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، جهودها في تطوير منظومة العمل التأميني والمعاشي، وسرعة إنجاز الملفات ومتابعة المستحقات، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للعاملين.