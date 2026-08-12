محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير الطرق بحي بدر القديم وحي 102 بمدينة طور سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:13 مساءً - تفقد اللواء الأستاذدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية الأساسية، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمدينة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير الطرق بحي بدر القديم، عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال، حيث التقى المحافظ عددًا من المواطنين بالحي واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، وأوجه القصور واحتياجات المنطقة، وأبدى المواطنون رضاهم عن مستوى الخدمات والأعمال التي تم تنفيذها.

واستعرض المحافظ ما تم تنفيذه بالحي من أعمال رصف وتطوير وتجميل وإنارة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الحركة المرورية وخدمة سكان المنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بحي 102، خاصة في محيط الجهات الحكومية والعمارات السكنية، وراجع مداخل العمارات ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية الواردة في الكتب الدورية المنظمة لأعمال التنفيذ.

ووجه المحافظ باستكمال أعمال التجميل حول العمارات السكنية واستكمال تطوير باقي شوارع الحي ضمن خطة العام المالي المقبل، مع التوجيه بتنفيذ أعمال الشوارع باستخدام بلاطات الإنترلوك، بما يسهم في استكمال أعمال تطوير وتجميل الحي وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة استمرار تنفيذ مشروعات الطرق وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية الواردة بكود الطرق، مؤكدًا أن جودة التنفيذ تمثل أولوية أساسية في جميع المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة، ممثلة في محافظة جنوب سيناء، برفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروعات والوصول بالخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وبلغ إجمالي أطوال أعمال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع نحو 4.8 كيلومتر، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى البنية الأساسية بمدينة طور سيناء.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق، تقديرًا لجهودهم في الوصول بمستوى التنفيذ إلى الصورة الحالية، مؤكدًا أن استمرار النجاح في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية يتطلب مواصلة بذل الجهد والعمل والالتزام الدائم بالمواصفات والمعايير الفنية.