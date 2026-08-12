أحمد عبد القادر ينتهي من تصوير برومو تقديمه في بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:13 مساءً - انتهى أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق والكرمة العراقي الحالي، من تصوير برومو تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف نادي بيراميدز، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير البرومو الخاص بتقديم أحمد عبد القادر تم داخل استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز للإعلان عن انضمام اللاعب رسميًا إلى الفريق السماوي.

أحمد عبد القادر يوقع عقود انضمامه إلى بيراميدز

وكان أحمد عبد القادر قد وقع على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 4 مواسم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، ليعود اللاعب إلى الدوري المصري من بوابة الفريق السماوي.

وجاء انتقال عبد القادر إلى بيراميدز بعد مفاوضات بدأت منذ الموسم الماضي، قبل أن يتمسك اللاعب بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليحسم مسؤولو بيراميدز الصفقة بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز رسميًا عن التعاقد مع أحمد عبد القادر خلال الساعات المقبلة، ليصبح أحد أبرز تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.