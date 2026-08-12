موعد بدء الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس للعام الدراسى الجديد 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 04:21 مساءً - يبحث أولياء الأمور عن مواعيد بدء العام الدراسى الجديد والفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2027، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى فإن الدراسة تبدأ 12 سبتمبر 2026، لطلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة عربى ولغات وطلاب المدارس المدارس المصرية اليابانية والقوميات، و6 سبتمبر 2026 لطلاب المدارس الدولية.

- بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

- يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.