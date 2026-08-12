طقس اليوم الأربعاء.. أجواء شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:49 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 12 أغسطس 2026، استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس و​درجات الحرارة المتوقعة ، كما يلي:

​القاهرة الكبرى: العظمى 40، المحسوسة 42

​الوجه البحري: العظمى 39، المحسوسة 41

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36، المحسوسة 40

​شمال الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 43

​جنوب الصعيد: العظمى 44، المحسوسة 45

​يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، ​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

​نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2 متر).