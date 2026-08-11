4 قتلى فى هجوم على سفينة بالبحر الأحمر والسلطات اليمنية تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:29 مساءً - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم قالت إن الحوثيين استهدفوا خلاله سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا اليمنية، فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى اللحظة.

وقالت وزارة النقل اليمنية في بيان إن "الهجوم الحوثي على السفينة التي تحمل مواد غذائية، أدى إلى اندلاع النيران على متنها، وسقوط أربعة قتلى من أفراد طاقمها، ثلاثة من الجنسية الباكستانية وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ، كما أسفر الهجوم عن أضرار مادية لحقت بالسفينة".