4 قتلى فى هجوم على سفينة بالبحر الأحمر والسلطات اليمنية تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:29 مساءً - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم قالت إن الحوثيين استهدفوا خلاله سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا اليمنية، فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى اللحظة.
وقالت وزارة النقل اليمنية في بيان إن "الهجوم الحوثي على السفينة التي تحمل مواد غذائية، أدى إلى اندلاع النيران على متنها، وسقوط أربعة قتلى من أفراد طاقمها، ثلاثة من الجنسية الباكستانية وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ، كما أسفر الهجوم عن أضرار مادية لحقت بالسفينة".
وأفادت الوزارة بأن السفينة التجارية التي تحمل "تهامة" استُهدفت "بثلاث ضربات متتالية بصواريخ بالستية أثناء إبحارها في مضيق باب المندب".
كما أفاد مصدر في القوات الحكومية اليمنية في مدينة المخا لوكالة فرانس برس بـ"مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من قوات خفر السواحل اليمنية التي توجهت لإنقاذ أفراد طاقم السفينة، وإصابة سبعة" من الطاقم.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أبلغت، اليوم الثلاثاء، عن سقوط ضحايا إثر تعرّض سفينة قبالة سواحل المخا في اليمن لهجوم بـ"مقذوف مجهول".