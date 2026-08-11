مدبولى يوجه بسرعة صرف التعويضات ومضاعفتها لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:29 مساءً - يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمحافظ والمسئولين المعنيين، تنفيذ التكليفات العاجلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس، التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال متابعته مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين في حادث الإسماعيلية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي اللواء/ نبيل السيد حسب الله، محافظ الاسماعيلية، والمسئولين المعنيين، بمتابعة تطورات الحادث على أرض الواقع، وسرعة الوقوف على أسبابه، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن بدقة تامة في أقرب وقت، لتحديد المسئولين عن وقوع هذا الحادث، وإزالة آثاره ، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجه رئيس الوزراء، خلال متابعته مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة الإسراع بصرف التعويضات ومضاعفة قيمتها لأسر ضحايا الحادث؛ وفق توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث أكدت الوزيرة أنها وجهت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات؛ حتى يتسنى صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء، بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا الحادث، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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