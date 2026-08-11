بكل سعادة وفخر.. أيمن عباس يكرّم أوائل الثانوية العامة 2026.. استقبال الطلاب المتفوقين بممر شرفي.. يعلن توفير تدريب صيفي ومنحهم أولوية في فرص العمل بعد التخرج.. ويحفزهم: «احلموا بجرأة.. الحلم ببلاش»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:29 مساءً - • أيمن عباس: التفوق مش لحظة.. ده رحلة طويلة من التعب والاجتهاد



• أيمن عباس للطلاب: الدنيا مش سهلة.. والنجاح محتاج صبر ومثابرة



• أيمن عباس: الجامعة بداية رحلة جديدة.. والتعلم مش هيقف عند الشهادة



• التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.. أيمن عباس يطالب الطلاب بمواكبة المستقبل



• أيمن عباس للطلاب الأوائل: هنفضل على تواصل معاكم.. وندعمكم في رحلة الجامعة



• رسالة خاصة لأوائل «علوم».. أيمن عباس يدعوهم لصناعة مستقبل الطب في مصر



• أيمن عباس: التفوق الحقيقي هو تحويل العلم إلى أثر يخدم المجتمع



• «الأم هي المصنع».. أيمن عباس يوجه تحية خاصة للأمهات وراء نجاح الأوائل



• تحية خاصة لآباء الأوائل.. أيمن عباس يقدر رحلة التضحية من أجل الأبناء



• أيمن عباس يشيد بأسر الطلاب من ذوي الهمم: نجاحكم قصة تستحق التقدير



• أيمن عباس يستمع لطموحات الأوائل ويشجعهم على صناعة رؤية واضحة لمستقبلهم



• من محمد صلاح إلى أوائل الثانوية.. أيمن عباس يضرب مثالًا في الإصرار وعدم الاستسلام



• أيمن عباس: كل نجاح جديد محتاج تواضع.. ورد الفضل لله والأسرة



• أيمن عباس للأوائل: القمة مش نهاية الطريق.. لكنها بداية لمسؤولية أكبر

في أجواء احتفالية غلبت عليها مشاعر الفخر والفرحة، نظم رجل الأعمال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنترو جروب، حفلًا لتكريم أوائل الثانوية العامة لعام 2026، احتفاءً بتفوقهم الدراسي وتقديرًا للجهد الكبير الذي بذلوه وأسرهم على مدار سنوات الدراسة.

واستُهل الحفل بتنظيم ممر شرفي للطلاب الأوائل وسط تصفيق الحضور، قبل أن يلتقي أيمن عباس بالطلاب وأسرهم، ويلتقط معهم الصور التذكارية، في أجواء عكست حجم الفرحة التي عاشتها الأسر بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة.

وخلال الحفل، حرص أيمن عباس على تكريم كل طالب من الطلاب المتفوقين في الشعب الثلاثة العلمي علوم، والعلمي رياضة، والأدبي، وكذلك الطلاب الأوائل من المكفوفين والدمج التعليمي، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما حققوه، ورسالة دعم لهم في بداية مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية والعملية.

















التفوق ليس لحظة بل رحلة طويلة من التعب والاجتهاد

وفي كلمته خلال الحفل، وجه أيمن عباس رسالة مباشرة للطلاب، مؤكدًا أن ما وصلوا إليه اليوم لم يكن وليد اللحظة، وإنما نتاج سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والصبر، قائلًا إن لحظة التكريم هي فرصة لكل طالب كي يدرك قيمة المجهود الذي بذله منذ سنوات الدراسة الأولى.

وقال أيمن عباس للطلاب إن النجاح الحقيقي لا يعني أن تصبح الحياة سهلة، وإنما أن يكون الإنسان مستعدًا لمواجهة صعوباتها، مؤكدًا: «أوعى حد يفتكر إن الدنيا سهلة.. الدنيا مش سهلة، وربنا ما خلقهاش سهلة».

وضرب عباس مثالًا بالبذرة التي تبدأ حياتها في الظلام وتشق طريقها بصعوبة حتى تتحول إلى شجرة، موضحًا أن الإنسان لا يرى غالبًا مراحل المعاناة التي سبقت لحظة النجاح، وإنما يرى النتيجة النهائية فقط.

وأضاف أن الطلاب المكرمين اليوم يمثلون نتاج سنوات من العمل والاجتهاد، وأن ما تحقق أمام الجميع هو حصيلة رحلة امتدت لنحو 13 أو 14 عامًا من الدراسة والمثابرة.

«احلموا بجرأة.. الحلم ببلاش»

وحرص عباس على تشجيع الطلاب على التفكير في مستقبلهم بصورة أكبر من مجرد الحصول على شهادة جامعية، داعيًا إياهم إلى وضع أهداف طموحة والسعي لتحقيقها.

وقال: «الحلم ببلاش.. أما تحلم، احلم بجد.. احلم بجرأة»، مشددًا على أن الطالب لا يجب أن يضع لنفسه سقفًا محدودًا، بل يسعى لأن يكون الأفضل في مجاله.

وتابع رسالته للطلاب: «ما تجيش تقول أنا عايز أبقى دكتور وخلاص، ولا مهندس وخلاص.. قول أنا عايز أبقى أحسن مهندس في العالم، أو أبني أحسن شركة برمجيات في العالم».

كما تحدث عن أهمية التعلم المستمر والانفتاح على العالم، مؤكدًا أن مرحلة الجامعة لا تعني انتهاء التعلم، وإنما بداية مرحلة جديدة تتطلب متابعة التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وكل ما يشهده العالم من متغيرات.

أيمن عباس يشيد بالتعليم المصري ويثمن جهود الدولة

وأشاد أيمن عباس بمستوى التعليم المصري وما يقدمه من طلاب متفوقين وقادرين على المنافسة، مؤكدًا أن تقييم أي منظومة تعليمية يجب أن يعتمد في النهاية على مستوى خريجيها وقدرتهم على النجاح والتميز.

وقال إن خبرته في التعامل مع نماذج تعليمية من مختلف دول العالم جعلته يدرك أن الطالب المصري لا يقل في مستواه عن خريجي العديد من الجامعات العالمية، موضحًا: «أنا لفيت العالم كله، وعارف إن في ناس عندها ملاحظات وتتمنى تحسين بعض الجوانب في المنظومة التعليمية، والدولة بالفعل تعمل على تطويرها، لكنني أتحدث عن المنتج النهائي.. عندما أقارن الطالب المصري المتخرج من إحدى كليات الدولة بطالب متخرج من جامعة خارجية ذات اسم كبير، لا أجد فرقًا».

وأضاف أن مصر تمتلك أجيالًا من الشباب يتمتعون بقدر كبير من الذكاء والقدرات، وهو ما يظهر بوضوح في نماذج الطلاب المتفوقين الذين يحتفي بهم اليوم، موجّهًا الشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وجميع القائمين على منظومة التعليم، لما يبذلونه من جهود مستمرة لتطوير التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته.

من الثانوية إلى سوق العمل.. سوف نساعدكم لرؤية المستقبل

وفي خطوة تستهدف تحويل التفوق الدراسي إلى خبرة عملية حقيقية، أعلن أيمن عباس العمل على توفير فرص تدريب صيفية للطلاب المتفوقين، من خلال برنامج Hero Program / Hero Intro، بما يتيح لهم التعرف على قطاعات ومجالات عمل مختلفة خلال سنوات الدراسة الجامعية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف مساعدة الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم المهنية مبكرًا، من خلال زيارات وتجارب عملية داخل شركات ومصانع وقطاعات متنوعة، حتى يكون الطالب أكثر قدرة على تحديد المسار الذي يرغب في استكماله.

وأكد عباس أن الدعم لن يتوقف عند التدريب، مشيرًا إلى وجود توجه لمنح الطلاب المتفوقين الذين يستمرون في تحقيق نتائج متميزة أولوية في فرص العمل بعد التخرج وفقًا لتخصصاتهم واحتياجات سوق العمل.

كما وعد الطلاب باستمرار التواصل معهم خلال المرحلة المقبلة، من خلال لقاءات دورية قد تكون ربع سنوية أو نصف سنوية، للاستماع إلى أسئلتهم ومشكلاتهم ومتابعة تطورهم خلال سنوات الجامعة والتدريب.

مستشفى الناس.. رسالة خاصة لطلاب «علوم»

ووجّه أيمن عباس رسالة خاصة إلى أوائل الشعبة العلمية «علوم»، مؤكدًا أهمية أن يكونوا جزءًا من المستقبل الطبي لمصر، داعيًا إياهم إلى التفكير في الانضمام إلى الفريق الطبي لمستشفى الناس الخيري، باعتبار أن التفوق العلمي يجب أن يتحول إلى أثر حقيقي يخدم المجتمع والإنسان.

تقدير خاص للأسر.. «الأم هي المصنع»

ولم يقتصر التكريم على الطلاب، إذ حرص أيمن عباس على توجيه تحية خاصة إلى أسرهم، مؤكدًا أن النجاح الذي يحتفل به الجميع اليوم هو ثمرة شراكة حقيقية بين الطالب وأسرته.

وقال عباس: «بنشكر الأمهات المصريات العظام اللي طلعونا.. الأم هي المصنع»، مؤكدًا أن الأمهات تحملن جانبًا كبيرًا من رحلة أبنائهن، وأن وراء كل طالب متفوق أسرة بذلت الكثير من الجهد والتعب حتى يصل إلى هذه اللحظة.

كما وجه الشكر إلى الآباء، الذين تحملوا أعباء المعيشة والتعليم والدروس والاحتياجات المختلفة لأبنائهم، مؤكدًا أن ما قدمته الأسر من جهد وتضحيات كان جزءًا أساسيًا من صناعة هذا النجاح.

وخص عباس أولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم بإشادة خاصة، تقديرًا لما بذلوه من جهود مضاعفة في مساندة أبنائهم ومساعدتهم على تحقيق التفوق رغم التحديات والظروف الخاصة، مؤكدًا أن وصول أبنائهم إلى صدارة الترتيب يمثل قصة نجاح تستحق الاحتفاء والتقدير.

أيمن عباس للطلاب: «إحنا اللي هنقوم ونسقف لكم»

وفي لحظة إنسانية لافتة خلال الحفل، دعا أيمن عباس الطلاب إلى الجلوس بينما وقف الحضور للتصفيق لهم، قائلًا لهم: «إحنا هنقوم وأنتم هتفضلوا قاعدين.. وإحنا اللي هنقوم ونسقف لكم»، في رسالة أراد من خلالها التأكيد على قيمة ما حققوه وعلى استحقاقهم للتقدير بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

كما حرص عباس على الاستماع إلى الطلاب وأسرهم، والتفاعل مع كلماتهم واستفساراتهم، ومناقشة رؤيتهم للمستقبل وطموحاتهم وتخصصاتهم التي يرغبون في دراستها، مؤكدًا أهمية أن يكون الطالب صاحب رؤية واضحة، وقادرًا على تطوير نفسه باستمرار.

واستشهد خلال حديثه بقصة النجم المصري محمد صلاح، باعتبارها نموذجًا للإصرار على النجاح وعدم الاستسلام للظروف، مؤكدًا أن الوصول إلى القمة لا يأتي بسهولة، وإنما يحتاج إلى استمرار في التعلم والعمل والثقة بالنفس.

واختتم عباس رسالته للطلاب بالتأكيد على أهمية الابتعاد عن الغرور، ورد الفضل إلى الله والأسر وكل من ساهم في رحلة النجاح، موضحًا أن الإنسان كلما حقق نجاحًا جديدًا يجب أن يكون أكثر تواضعًا ووعيًا بمسؤوليته.

تكريم أوائل الثانوية العامة 2026

وشمل التكريم أوائل الشعبة العلمية «علوم»:

- عبد الله محمود عمر محمد صابر

- مازن حسن محمود السيد عصر

- محمد أحمد كريم محمد عبد الهادي محمد

- مروان محمد حداد عبد العاطي علي أبو العلا

- أدهم طارق صالح عبد الحميد محمود

- محمد أيمن صلاح محمد البسيوني

- سميه موسى إبراهيم عبد الرحيم

- محمد سامح محمد فتحي

- عبد الرحمن أحمد عبد المالك

- محمد وليد محمد محمد نصر

وأوائل الشعبة العلمية «رياضيات»:

- حسناء عمرو سعد أحمد محروس

- مهاب محمد يوسف حسنين

- عبد الرحمن حسن كريم نور الدين

- إبراهيم إبراهيم حسن مصطفى

- محمد ياسر علي محمد مرعي

- يحيى السيد أحمد زيدان

- زياد ياسر صلاح جمعة أحمد

- سيف الدين وسيم مسعد حسن

- حسين محمد حسين السيد

- ندى عبد الحليم عبد الغني

وأوائل الشعبة الأدبية:

- روان إيهاب أحمد عبد الحليم

- مريم وائل أحمد نظير

- جومانه حسام باهي الجمال

- نغم ياسر محمد بكري

- أفنان مؤمن محمد فتحي صادق

- عمر مصطفى عمر حنفي حسين

- شروق شفيق محمد هلال

- كريم محمد محيي الدين بكر

- مازن أحمد عبد الحميد مصطفى

- يارا أيمن أحمد محمد أحمد

كما شمل التكريم أحمد مجدي علي منشاوي، الأول على الجمهورية في فئة المكفوفين، إلى جانب أوائل الدمج التعليمي:

- محمد عبد الله محمد حمزة – الأول في الشعبة العلمية علوم.

- يوسف خالد عبد العزيز السيد – الأول في الشعبة العلمية رياضيات.

- أحمد شعراوي رفعت السيد – الأول في الشعبة الأدبية.

وفي ختام الحفل، التقط أيمن عباس الصور التذكارية مع الطلاب وأسرهم، وسط حالة من السعادة والفخر، في مشهد جمع بين الاحتفاء بالإنجاز الدراسي والتأكيد على أن دعم الشباب المتفوق لا ينبغي أن يتوقف عند لحظة التكريم، وإنما يمتد معهم في رحلتهم من التعليم إلى التدريب ثم إلى سوق العمل.