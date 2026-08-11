الرئيس السيسي يكلف وزير الصحة بتوفير الرعاية للمصابين في حادث الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:13 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزير الصحة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين في حادث الإسماعيلية، مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فورى للمصابين وأهالى المتوفين.
وأكدت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.
ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت، والإفادة بتطورات الواقعة بصفة مستمرة.