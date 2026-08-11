الرئيس السيسي يكلف وزير الصحة بتوفير الرعاية للمصابين في حادث الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:13 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف وزير الصحة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحالة المصابين في حادث الإسماعيلية، مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فورى للمصابين وأهالى المتوفين.

وأكدت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.