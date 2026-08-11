وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:49 مساءً - يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، والذي وقع أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تتابع تطورات الحادث بشكل مستمر، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتأكد من توافر الفرق الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات.

وأشار إلى أنه وفقا لآخر تحديث وفي حصيلة أولية فإن الحادث أسفر عن وجود 32 مصابًا و15 حالة وفاة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال حصر البيانات ومتابعة الحالات الصحية للمصابين.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير وجّه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية بالمحافظة.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.