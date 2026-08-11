مدبولى: القطار السريع يختصر رحلة القاهرة ومطروح إلى 3 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:49 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن شبكة القطارات السريعة تمثل أحد المشروعات العملاقة الداعمة لجهود التنمية في مصر، مشيرا إلى أن الخط الأول من الشبكة يتيح اختصار زمن الرحلة بين القاهرة ومطروح إلى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات، بدلا من الساعات الطويلة التي كانت تستغرقها الرحلة في السابق.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الغربية، أن الخط الأول من شبكة القطارات السريعة يمتد من العين السخنة إلى مطروح، مع استهداف استكماله مستقبلا حتى السلوم، بما يدعم حركة المواطنين ويربط مناطق التنمية الجديدة ببعضها.

شبكة القطارات السريعة تدعم التنمية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروعات النقل تأتي بالتوازي مع مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة ومختلف مشروعات التنمية، مؤكدا أن البنية الأساسية الجديدة تسهم في فتح آفاق أوسع أمام الاستثمار وتحسين حركة المواطنين بين المحافظات والمناطق الساحلية.

ولفت إلى أن تطوير شبكة النقل في الساحل الشمالي الغربي يمثل جزءا من رؤية متكاملة لتنمية المنطقة، خاصة مع التوسع في المشروعات السياحية والخدمية والاستثمارية التي تشهدها مطروح والساحل الشمالي.

تقنين الأوضاع يحفظ حقوق الدولة والمواطنين

وتطرق رئيس الوزراء إلى أوضاع محافظة مطروح باعتبارها محافظة حدودية، مشيرا إلى أنه استمع خلال زيارته إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتقنين الأوضاع والتعامل مع التعديات الموجودة.

وأكد أن الدولة تحترم المواطنين وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حريصة على الحفاظ على حق الدولة، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تقنين الأوضاع واستيفاء حقوق الدولة، بالتوازي مع تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وشدد على أن أهالي مطروح سيكونون من أكبر المستفيدين من عملية التنمية، سواء من خلال فرص العمل أو المشاركة في المشروعات أو العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، موضحا أن الهدف هو تحويل النشاط الاقتصادي في المنطقة من نشاط موسمي يتركز على شهرين أو ثلاثة إلى نشاط مستمر على مدار العام.

التنمية مستمرة في جميع المحافظات

وقال مدبولي إن الحكومة تحركت خلال 48 ساعة في محافظتين مختلفتين في طبيعتهما، هما مطروح والغربية، بما يعكس استمرار جهود التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن محافظة الغربية يبلغ عدد سكانها أكثر من 5.6 مليون مواطن، مقابل نحو 600 ألف مواطن في مطروح، مؤكدا أن الرسالة الأساسية هي أن التنمية موجودة في جميع أنحاء مصر، مع استمرار وجود احتياجات ومراحل أخرى من العمل خلال الفترة المقبلة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى النظر إلى حجم التنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، ومقارنة الوضع الحالي بما كانت عليه الدولة في السابق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي رغم التحديات والصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

برنامج اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة

وأكد مدبولي أن الحكومة تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها، مع إدراكها لحجم التحديات القائمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من برنامج للانطلاق والتحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة عالميا، بما فيها السيناريو الأسوأ المتمثل في استمرار الصراعات الحالية لمدة 3 أو 4 سنوات، بما يضمن قدرة الدولة المصرية على التعامل مع تداعياتها.

الدولة قادرة على توفير احتياجات الطاقة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع الملف بصورة مستمرة، مشيرا إلى عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين والمعنيين لضمان توفير احتياجات المواطنين ومختلف مشروعات التنمية.

وقال إن الدولة، رغم التحديات العالمية، قادرة على تدبير احتياجات الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والتنموية، موضحا أن مصر تجني حاليا ثمار المشروعات التي جرى تنفيذها في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرؤية التي وضعتها القيادة السياسية للقطاع منذ عام 2014 أسهمت في بناء قاعدة قوية من مشروعات الطاقة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والنقل يمثل جزءا من خطة الدولة لمواجهة التحديات الخارجية وضمان استمرار مسار التنمية والنمو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.