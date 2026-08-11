الإعدام لبشار وماهر الأسد وعاطف نجيب و6 من رموز النظام السورى السابق..

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:57 مساءً - قضت محكمة الجنايات فى دمشق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام غيابيا بحق الرئيس السورى السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من أبرز رموز ومسؤولى النظام السورى السابق، وذلك على خلفية اتهامات بالقتل العمد والقصد والتعذيب المفضى إلى الموت وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وشملت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات في دمشق كلًا من: بشار حافظ الأسد، وماهر حافظ الأسد، وعاطف نجيب، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.

وقالت محكمة الجنايات إن بشار حافظ الأسد أُدين بجناية القتل العمد والقصد، إلى جانب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بحقه بعقوبة الإعدام غيابيًا.

كما قضت المحكمة بإعدام ماهر حافظ الأسد غيابيًا، بعد تجريمه، إلى جانب عدد من المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.

وشملت الأحكام كذلك عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا وابن خالة بشار الأسد، حيث أدانته المحكمة بعدد من الجرائم، بينها القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عامًا، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت.

وقالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إلى نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وقضت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام.

وأوضحت المحكمة أنها جرّمت باقي المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وقضت بحقهم بالإعدام.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مسار قضائي يستهدف عددًا من رموز ومسؤولي النظام السوري السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.