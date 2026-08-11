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محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن

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  • محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن 1/5
  • محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن 2/5
  • محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن 3/5
  • محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن 4/5
  • محافظ الجيزة يتابع تركيب الأسوار الحديدية وصيانة محور صفط اللبن 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:05 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال مديرية الطرق لصيانة ورفع كفاءة محور صفط اللبن، في إطار المتابعة المستمرة لحالة المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، والحرص على توفير عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وشملت الأعمال تركيب واستكمال عدد من الأسوار الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن، إلى جانب مراجعة وصيانة عدد من الباكيات والتأكد من سلامتها وكفاءتها، ومعالجة أي ملاحظات تستلزم التدخل.

وأكد محافظ الجيزة أهمية استمرار المتابعة الدورية للمحاور والطرق، وسرعة التعامل مع أي عناصر مفقودة أو ملاحظات فنية، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

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أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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