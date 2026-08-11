مدبولي يتابع توافر الأدوية بمركز طب الأسرة بسندبسط واحتياطي الإنسولين يكفي 3 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:05 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مركز طب الأسرة بقرية سندبسط بمحافظة الغربية، على متابعة موقف توافر الأدوية والاحتياطي الاستراتيجي منها، للتأكد من انتظام تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الجولة، استفسر رئيس الوزراء عن أرصدة الأدوية بالمركز، حيث أكدت الطبيبة المسؤولة عن مخزن الأدوية توافر احتياطي من الإنسولين يكفي لمدة 3 أشهر، إلى جانب توافر الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة وأمراض الباطنة.

ويأتي اهتمام رئيس الوزراء بمتابعة أرصدة الأدوية في إطار الحرص على ضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وعدم وجود أي نقص في الأدوية الأساسية، خاصة الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة التي تتطلب انتظامًا في الحصول على العلاج.